450 عارضاً في معرض الإضاءة والتصميم يناير المقبل

أعلن معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية المتخصصة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، تفاصيل دورته الـ18 المقرر انعقادها خلال يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عارضين من 20 دولة.

وستركز النسخة الجديدة من المعرض على ستة أقسام للمنتجات، هي: «الإضاءة التقنية»، و«المصابيح والمكونات الكهربائية»، و«الإضاءة الزخرفية»، و«الإضاءة المعمارية»، و«الهندسة الكهربائية»، والمنازل الذكية وأتمتة المباني. ويشارك في الفعالية أكثر من 450 عارضاً، بينما يمثل العارضون الدوليون نسبة كبيرة من الشركات المشاركة في المعرض.