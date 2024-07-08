زيادة حصة حكومة رأس الخيمه إلى 34% في " رأس الخيمه العقارية"

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، اليوم، بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، عن زيادة حصة حكومة رأس الخيمة، في الشركة لتصبح 34%، وذلك عقب مصادقة الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية في شهر مارس الماضي.

وقال بيان للشركة: "يعكس قرار زيادة الحصة ثقة حكومة رأس الخيمة القوية برؤية شركة رأس الخيمة العقارية وإنجازاتها المتميزة. فقد حققت الشركة خلال عام 2023، نمواً ملحوظًا في الإيرادات وصافي الأرباح، كما واصلت تحقيق أداء قوي في الربع الأول من عام 2024".

وأضاف: "يعد هذا نجاحاً لنهج الشركة في تطوير مشاريع عقارية وسياحية رائدة، مثل ميناء العرب ووجهاته المميزة التي تشمل جزيرة الحياة وجزيرة الراحة، والتي تساهم بشكل فاعل في تنويع اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها السياحية".

وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة رأس الخيمة العقارية الاستفادة من موارد إضافية تسهم في تسريع وتيرة نموها وتطوير مشاريع مبتكرة تلبي تطلعات السوق كما تعزز هذه الشراكة التزام الشركة بتحقيق رؤيتها الطموحة في خلق مجتمعات راقية ومستدامة في إمارة رأس الخيمة.

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.. "إن الاستثمار الاستراتيجي للحكومة وزيادة حصتها يؤكد إيمانها برؤية شركة رأس الخيمة العقارية، حيث ستوفر لنا هذه الشراكة الموارد اللازمة لتسريع نمونا وابتكاراتنا، كما تعكس التزامنا بتقديم أسلوب حياة فاخر في إمارة رأس الخيمة. معًا، نحن مستعدون لدفع المشاريع الاقتصادية،الاجتماعية، والبيئية التي ستعود بالفائدة على إمارة رأس الخيمة".