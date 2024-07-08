«ديوا»: دبي «معيار» لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن اعتمادها لـ«نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه»، أسهم في استقطاب استثمارات بقيمة 43.6 مليار درهم على مدى 10 سنوات.

وأكدت أن مشروعات «نموذج المنتج المستقل» تشجع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أنها من خلال هذا النموذج، حصلت على أقل الأسعار العالمية لكل كيلوواط/ساعة في مشروعات الطاقة الشمسية، وأصبحت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

استقطاب الاستثمارات

وتفصيلاً، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن الهيئة طورت «نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه»، بالاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية، حيث تم تصميم نموذج يتناسب مع متطلبات إمارة دبي وبيئتها التشريعية والفنية.

وتابع الطاير: «أسهم اعتماد الهيئة لـ(نموذج المنتج المستقل) في استقطاب استثمارات بقيمة 43.6 مليار درهم على مدى 10 سنوات»، لافتاً إلى أن مشروعات «المنتج المستقل» تشجع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت حصلت فيه الهيئة من خلال هذا النموذج على أقل الأسعار العالمية لكل كيلوواط/ساعة في مشروعات الطاقة الشمسية، وأصبحت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وقال الطاير: «تشجع الأطر التنظيمية والتشريعية في دبي التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الطاقة، المستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة بنظام المنتج المستقل للطاقة».

وتابع: «تدعم مشروعاتنا وفق (نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه) أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما تسهم في تحقيق أهداف (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي) لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

الطاقة وتحلية المياه

وذكرت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال مشروعاتها الرائدة في الطاقة والمياه وفق «نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه» الذي اعتمدته منذ عام 2014، بدلاً من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).

ومن أبرز مشروعات الهيئة وفق «نموذج المنتج المستقل للطاقة»: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وذكرت الهيئة أنها دشنت حتى الآن خمس مراحل من المجمع، وتعمل حالياً على تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميغاواط وكلفة بنحو 5.5 مليارات درهم، فيما شاركت في تنفيذ هذه المراحل تحالفات عالمية عدة تحت قيادة شركات كبرى مثل «أكوا باور السعودية»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وغيرهما.

ومن بين مشروعات الطاقة الأخرى التي تنفذها الهيئة بنظام المنتج المستقل للطاقة: مجمع حصيان لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي بقدرة 2400 ميغاواط، ويُعد من أكبر محطات الطاقة في المنطقة، بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الطاقة.

كما تعمل الهيئة على تنفيذ محطة تحلية مياه البحر باستخدام «تقنية التناضح العكسي» في «مجمع حصيان» بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون يومياً، وفق «نموذج المنتج المستقل للمياه». ويُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، باستثمارات تبلغ ثلاثة مليارات و400 مليون درهم.

1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن دبي توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين، فوفقاً لبيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، حافظت على المركز الأول عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي. وفي عام 2023 استقطبت 1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة تزيد على 39.2 مليار درهم، وأسهمت تلك المشروعات في استحداث نحو 45 ألف فرصة عمل.