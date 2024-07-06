عقارات «دبي على الخارطة» تقترب من ذروة 2009

كشفت «بروبرتي فايندر»، عن بيانات مهمة تضمنها تقريرها الموجز حول «مراقبة الأسواق» للربع الثاني من عام 2024، الذي قدم مؤشرات وتحليلات عن العقارات في الدولة.

واقتربت سوق «العقارات على الخارطة» في دبي خلال الربع الثاني من عام 2024، من مستوى الذروة الذي وصل إليه في عام 2009، مسجلة 26.268 ألف مبايعة، بالمقارنة مع 26.629 ألف معاملة في عام 2009، بفارق قدره 1% فقط. وشهدت المبايعات على الخارطة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بلغ 80% في الربع الثاني من عام 2024، بالمقارنة مع 14.596 ألف مبايعة في الفترة ذاتها من عام 2023، وتمثل 60.4% من إجمالي عدد المبايعات.

وهذه هي المرة الأولى التي تسهم فيها المبايعات على الخارطة بأكثر من 60% من إجمالي عدد المبايعات، مقارنة بـ51% في الربع الثاني من عام 2023. كما حققت قيمة المبايعات على الخارطة، مستويات قياسية بعد تسجيلها 53.214 مليار درهم، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 47.416 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023، بفارق 12%.

وأسهمت المبايعات على الخارطة بـ57% من إجمالي قيمة المعاملات، بزيادة 54% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

إلى ذلك، شهدت عقارات دبي زيادة في عدد المبايعات بلغت 12% تقريباً على أساس سنوي، بواقع 17.254 ألف مبايعة للعقارات الجاهزة. وارتفعت قيمة هذه المبايعات 27% على أساس سنوي، مسجلة 71 مليار درهم، بالمقارنة مع 56 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023. وعلى الرغم من أن الحصة السوقية للعقارات الجاهزة شكلت 39.6% فقط من إجمالي مبيعات هذا الربع، إلا أن اتجاهات السوق أظهرت إقبالاً متزايداً نحو العقارات على الخارطة في المدينة.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت مبايعات سوق دبي العقارية أرقاماً قياسية من حيث العدد والقيمة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمبايعات 43.522 ألف مبايعة، بزيادة قدرها 45% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023.

كما ارتفعت قيمة المبايعات 37% بعد تسجيلها 124.4 مليار درهم. ووصل عدد المبايعات إلى الذروة، متجاوزاً الارتفاع السابق الذي سجله الربع الأول من العام 2024 بنسبة 17%، في حين تجاوزت قيمة المبايعات الذروة السابقة المسجلة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 2%. بالمقابل، سجلت سوق أبوظبي العقارية أكثر من 2489 مبايعة، بلغت قيمتها نحو 6.7 مليارات درهم.

وضمت قائمة المناطق الأكثر جاذبية للباحثين عن التملك خلال الأشهر الأخيرة دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا.