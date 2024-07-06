%35 نمواً في الحجوزات الدولية من الإمارات خلال يوليو وأغسطس

أعلنت دناتا للسفريات نمو حركة حجوزات السفر الدولية خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، بنسبة 35%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في السفر، تدعم دناتا للسفريات آلاف المسافرين، من خلال جداول الرحلات المحجوزة مسبقاً، وطلبات اللحظة الأخيرة عبر قنواتها المتعددة التي تتضمن 14 منفذ بيع بالتجزئة في دولة الإمارات. وكشفت دناتا للسفريات عن الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من العملاء في دولة الإمارات للسفر الدولي خلال شهري يوليو وأغسطس، هي تايلاند، وجزر المالديف، وموريشيوس، وتركيا، والمملكة المتحدة، على الترتيب. وبالمقارنة مع الاتجاهات التي أعلنتها في وقت سابق من هذا الصيف، صعدت موريشيوس إلى الوجهات الثلاث الأولى الأكثر إقبالاً لقضاء العطلات هذا الصيف، حيث ستكون الجزيرة واحدة من أسرع مواقع العطلات نمواً لمسافري دناتا، إلى جانب ألمانيا وماليزيا. وشهد الطلب على السفر للخارج نمواً كبيراً مقارنة بفترة عيد الأضحى، حيث استحوذت الرحلات الدولية على 90% من إجمالي الحجوزات خلال هذا الوقت من العام.