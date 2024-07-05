«إياتا»: الطلب على السفر الجوي ارتفع خلال مايو
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أمس، عن أحدث بيانات قطاع السفر والشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر مايو 2024، حيث سجل إجمالي الطلب على السفر، ارتفاعاً بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة الإجمالية التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 8.5% على أساس سنوي.
وارتفع الطلب العالمي على السفر بواقع 14.6% مقارنة بشهر مايو لعام 2023، بينما ازدادت السعة بنسبة 14.1% على أساس سنوي، مع تحسّن عامل الحمولة وصولاً إلى 82.8% بنسبة زيادة بواقع 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بشهر مايو 2023.
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