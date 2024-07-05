الدورة الـ 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق أكتوبر المقبل

أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، أن «الدورة الـ10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ستعقد يومي الثاني والثالث من شهر أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار (تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور)».

ووفق بيان صحافي صادر، أمس، تواصل القمة التي ينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين.

وقال الطاير: «برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصُنّاع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغيّر المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم، لتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسرّع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغيّر المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر».