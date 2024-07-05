فتح باب الالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج «مسرّع الابتكار»

أعلن «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية، بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج «مسرّع الابتكار» التابع للصندوق.

وتم تصميم برنامج «مسرّع الابتكار» التابع لـ«صندوق محمد بن راشد للابتكار»، الذي أُطلق في عام 2018، بالتماشي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، ليكون قادراً على تمكين المبتكرين، وتزويدهم بأدوات تتيح لهم تعزيز قدراتهم في خلق تأثير إيجابي في القطاعات التي يعملون فيها، وفي اقتصاد دولة الإمارات، ويركز البرنامج على القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في الدولة.

وسيحظى المبتكرون ممن تم اختيارهم للانضمام إلى الدفعة التاسعة بمجموعة متكاملة من الموارد والبرامج التدريبية والإرشادية المتقدمة، تركز جميعها على تعزيز القدرات وتسريع وتيرة النمو وفتح آفاق جديدة للتوسع. كما يتيح البرنامج إمكانية الحصول على الاستثمارات وبناء شبكة علاقات واسعة، تشمل روّاد الأعمال البارزين على مستوى المنطقة، ما يفتح الباب لبناء جسور التواصل، وإبرام شراكات وتحالفات استراتيجية.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة الرئيس التنفيذي للابتكار ممثل وزارة المالية في «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، فاطمة يوسف النقبي، إن «تلقي الصندوق لعدد هائل من طلبات الالتحاق من أنحاء العالم، يجعلنا نشعر بالفخر الشديد، للاهتمام المتنامي الذي تحظى به هذه المبادرة، والمزايا التي تتيحها لروّاد الأعمال ومنظومة الابتكار في الدولة على حد سواء، ونتطلع لاستكشاف المزيد من الأفكار والابتكارات الجديدة التي تنطوي على إمكانات كبيرة قادرة على إحداث تأثير إيجابي في دولة الإمارات في مختلف القطاعات ودفع النمو الاقتصادي».

وأضافت: «يعكس برنامج (مسرّع الابتكار) التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون والابتكار ضمن منظومة ريادة الأعمال المزدهرة في الدولة، وذلك بالتماشي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم. ونتطلع لاستقبال أفضل الكفاءات والمواهب في هذا البرنامج».

ويتاح لمنتسبي الدفعة التاسعة من برنامج «مسرّع الابتكار» الانضمام إلى أكثر من 150 شركة من 28 دولة استفادت من مزايا البرنامج القيّمة، وأن ينضموا إلى قصص النجاح التي بدأها خريجو الدفعات السابقة.

• البرنامج يتيح الحصول على الاستثمارات وبناء علاقات مع روّاد الأعمال بالمنطقة.