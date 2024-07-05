طيران الإمارات: ذروة كبيرة في حركة السفر تبدأ يوم غدٍ

كشفت طيران الإمارات عن ذروة كبيرة في معدلات حركة السفر تبدأ يوم غدٍ (السادس من يوليو الجاري)، مع مغادرة العديد من العائلات، لقضاء العطلة الصيفية. وحثّت الناقلة عملاءها على مراعاة المواعيد الرئيسة للرحلة، والاستمتاع بآيس كريم مجاني من طيران الإمارات للعائلات في المطار.

وتُعدُّ طيران الإمارات ناقلة مفضلة للعائلات، حيث يسافر على رحلاتها أكثر من مليون طفل حول العالم كل عام، وتقدم خدمات متعددة مخصصة للعائلات. وخلال فترة ذروة السفر هذا العام، تنصح العملاء المغادرين من دبي مع طيران الإمارات بتخصيص وقت إضافي خلال التخطيط لرحلتهم لمراعاة المواعيد الرئيسة للرحلة، وذلك لضمان تجربة سفر سلسة، نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، والوقت الذي قد يستغرقه المسافرون للوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.

ولتجنب التأخير، طالبت طيران الإمارات عملاءها بمراعاة تواجدهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة ثلاث ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

وأشارت طيران الإمارات، في بيان أمس، إلى أنه يمكن للمسافرين اختيار إنجاز إجراءات السفر في المنزل في دبي والشارقة، حيث يتولى الموظفون إنجاز إجراءات السفر في منزل العميل أو في الفندق أو المكتب، ونقل الأمتعة إلى المطار. ويمكن للمسافرين حجز هذه الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من الرحلة.

ودعت عملاءها إلى تنزيل تطبيق طيران الإمارات، للحصول على تفاصيل الرحلة وإدارة الحجز وتعديله، وتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة بصيغة رقمية لمعظم الوجهات، والحصول على إشعارات حول حالة الرحلة، والاطلاع على قوائم الطعام على الرحلة، وطلب الوجبة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق للأفلام والتخطيط لها للمشاهدة عبر نظام الترفيه الجوي (ice).

كما يمكن لعملاء طيران الإمارات تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر من دون أي رسوم، حيث يستمتع المغادرون من دبي بإمكانية تسجيل الوصول مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة، ومع اقتراب موعد المغادرة، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى منطقة مراقبة الجوازات في المطار.

ويمكن للمسافرين تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى أربع ساعات قبل الرحلة. علماً بأنه يمكن للمسافرين التمتع بخدمات المركز من الساعة الثامنة صباحاً إلى الـ10 ليلاً يومياً.