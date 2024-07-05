تمويل أخضر لـ «أدنوك» بقيمة 11 مليار درهم

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، اتفاقية عامة مع «بنك اليابان للتعاون الدولي»، للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية بين الطرفين في يناير 2024، وتستند إلى شراكتهما طويلة الأمد.

حضر توقيع الاتفاقية، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، سايتو كين.

وقع الاتفاقية رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»، خالد الزعابي، ونائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، كازوهيكو أماكاوا، وذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في العاصمة طوكيو.

ويُعدُّ هذا التسهيل الائتماني جزءاً من برنامج الإقراض العالمي الذي ينفذه «بنك اليابان للتعاون الدولي» للمواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة (GREEN)، ويتم دعمه بشكل جزئي من قبل البنوك التجارية اليابانية.

وقال خالد الزعابي: «يسرنا التعاون مجدداً مع (بنك اليابان للتعاون الدولي) للحصول على أول تمويل أخضر لأدنوك الذي سيسهم في تسريع تحقيق مبادرات الشركة في مجال خفض الانبعاثات والانتقال في قطاع الطاقة، حيث ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية (أدنوك) الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتُعدُّ هذه الاتفاقية كذلك المرحلة التالية في العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان في مجال الطاقة».