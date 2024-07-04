«فلاي دبي» توفر وجهات متوسطية جاذبة عبر شبكتها المتنامية

توفر «فلاي دبي» عبر شبكتها المتنامية العديد من وجهات البحر المتوسط التي تحظى بشعبية كبيرة لدى مسافري الناقلة، وتتمتع هذه الوجهات بالدفء وأشعة الشمس والجمال، حيث يمكن للزوار الاستمتاع حتى 22 سبتمبر باستكشاف كنوز البحر المتوسط والتمتع بطبيعة هذه الوجهات الصيفية الموسمية لـ«فلاي دبي». وتقدم الناقلة للمسافرين فرصة استكشاف البحر الأبيض المتوسط من الشواطئ اليونانية إلى ريفيرا التركية، كجزء من عروضها الصيفية الموسمية هذا العام.

بودروم

بودروم في تركيا هي مزيج من التاريخ والرفاهية والحداثة. تشتهر هذه الوجهة بأجوائها المفعمة بالحيوية والشواطئ البكر وقلعة بودروم التاريخية، وتقدم خيارات ملائمة للجميع مثل الآثار القديمة لمدينة هاليكارناسوس، والمياه اللازوردية الهادئة.

كورفو

توفر مدينة كورفو مناظر طبيعية خصبة وتاريخاً غنياً بجانب الشواطئ الجميلة واستكشاف بساتين الزيتون الخضراء في الجزيرة.

دوبروفنيك

تشتهر دوبروفنيك بهندستها المعمارية المذهلة التي تعود إلى العصور الوسطى وجدرانها التاريخية وإطلالاتها على البحر الأدرياتيكي، كما يمكن للسائح التجول في المدينة القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ميكونوس

تشتهر مدينة ميكونوس بأجوائها العالمية وهندستها المعمارية المميزة، وهي الوجهة الصيفية المثالية بفضل طواحين الهواء الخلابة والشوارع الساحرة ووسائل الترفيه ذات الشهرة العالمية.

أولبيا

أولبيا هي البوابة إلى كوستا سميرالدا، والمعروفة بمنتجعاتها الفاخرة وشواطئها الحصرية ومياهها الزرقاء الصافية، كما تضم أماكن للتسوق وتناول الطعام في بورتو سيرفو بجانب المواقع الأثرية، وتقدم أولبيا تجربة متطورة ومتنوعة باعتبارها جنة سردينيا.

سانتوريني

تشتهر سانتوريني بجمالها ومبانيها المطلية باللون الأبيض وغروب الشمس المذهل والشواطئ البركانية التي تعد مكاناً مثالياً للعائلات.

تيفات

تيفات هي جوهرة مخفية توفر شواطئ جميلة ومراسي فاخرة وتراثاً ثقافياً غنياً. ويتميز خليج كوتور القريب، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بجمال طبيعي وأهمية تاريخية.