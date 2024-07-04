غرف دبي و«أرامكس» تتعاونان لتعزيز خدمات مجتمع الأعمال

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «أرامكس»، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ودعم الشركات في نشاطاتها المهنية وعملياتها التشغيلية.

وبموجب المذكرة، ستوفر «أرامكس» باقات خاصة للشركات المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، بما يسهم في تلبية متطلبات الشركات من حلول النقل والخدمات اللوجستية، مع إتاحة مجموعة من الخدمات النوعية عبر مكاتب ومراكز «أرامكس».

وأكد نائب رئيس العمليات التشغيلية نائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي، خالد الجروان، الحرص على تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص، من خلال تطوير مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في دبي، بالتعاون مع كل الشركاء من القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة «أرامكس»، طارق أبو ياغي، أن التعاون مع الشركاء في مجال الخدمات اللوجستية يشكل جانباً مهماً للأعمال في مختلف القطاعات، مؤكداً الحرص على توفير حلول لوجستية مخصصة تلبي احتياجات مختلف الأعمال.