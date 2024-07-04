2156 رخصة بناء في أبوظبي خلال الربع الأول من 2024

قال مركز الإحصاء في أبوظبي، إن عدد رخص البناء الصادرة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 2156 رخصة، في دلالة على قوة القطاع العقاري في الإمارة، ووجود طلب كبير على العقارات لأغراض السكن وممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، بعنوان «إحصاءات المباني المنجزة في إمارة أبوظبي في الربع الأول من العام 2024»، أن أبوظبي سجلت النصيب الأكبر من ناحية عدد رخص البناء، بواقع 1521 رخصة، وبنسبة تصل 70% تقريباً من الرخص الصادرة في الإمارة في الربع الأول، و491 رخصة صادرة في العين، و144 رخصة صادرة في الظفرة.

ونوه المركز بأن 1543 رخصة من رخص البناء في الإمارة هي رخص لمبانٍ جديدة بنسبة 71.6% من إجمالي الرخص الصادرة في الإمارة، والمتبقي هو رخص لإضافات في مبانٍ قائمة أو تعديلات على المباني القائمة، مشيراً إلى أن المباني السكنية استأثرت بعدد 1207 رخص، بنسبة 56% من إجمالي الرخص. في حين استأثرت المباني التجارية بـ559 رخصة، والمرافق العامة بعدد 169 رخصة، في حين استأثرت المباني الصناعية والزراعية والأخرى ببقية الرخص.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنجاز 8040 مبنى في الإمارة في الربع الأول، من بينها 7409 مبانٍ جديدة، والمتبقي إضافات أو تعديلات على مبانٍ قائمة.

وبيّن التقرير أن المباني المنجزة خلال الربع الأول موزعة بواقع 6033 مبنى في أبوظبي، و1775 مبنى في مدينة العين، و232 مبنى منجزاً في مدينة الظفرة، وذلك وفقاً لبيانات دائرة البلديات والنقل الأولية لعام 2024.

وبلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في أبوظبي نحو 5623 مبنى جديداً، و95 إضافات، و315 تعديل مبنى منجزاً.

وبلغ عدد رخص البناء الجديدة في مدينة الظفرة 144 رخصة في الربع الأول من 2024، موزعة بواقع 54 رخصة بناء سكني، و15 تجاري، و6 صناعي، و53 رخصة بناء مرافق عامة، و16 زراعي، فيما بلغ عدد المباني المنجزة 229 مبنى.