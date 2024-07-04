الإمارات تشارك في مؤتمر لوكالة الطاقة الذرية بالنمسا

تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في المؤتمر الدولي لإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من الأول إلى 5 يوليو بمقرها في فيينا بالنمسا. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عوض المر: «منذ اليوم الأول في بناء برنامجها النووي، أكدت دولة الإمارات على أهمية بناء قدرات الإماراتيين، حيث قامت بتطوير وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات لضمان إكساب الإماراتيين المهارات اللازمة للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية. ونحن فخورون بأن نقول إن الإمارات لديها ما يقرب من 20 ألف عامل في القطاع النووي والإشعاعي، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى الأعوام الماضية».