مفاجآت «صيف دبي» اليومية تستمر 34 يوماً

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تقديم «مفاجآت صيف دبي 2024» عروضاً ترويجية في مختلف أنحاء المدينة مع عودة «المفاجآت اليومية» التي تستمر من الثاني من يوليو الجاري إلى الرابع من أغسطس المقبل، إذ سيتمكن المتسوقون من شراء منتجات بأسعار مناسبة على مدار 34 يوماً، تتضمن أزياء، ومستحضرات تجميل، وإلكترونيات، ومفروشات، وأدوات منزلية. وسيتم الكشف عن العروض الترويجية الحصرية يومياً ضمن «مفاجآت صيف دبي»، حيث تقدم علامة تجارية واحدة في موقع واحد، عرضاً ترويجياً لا يقبل المنافسة ليوم واحد فقط، بينما سيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع «مفاجآت صيف دبي» الإلكتروني.