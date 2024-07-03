«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى «إسلام آباد» و«لاهور»

دشنت «فلاي دبي»، أمس، رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي «إسلام آباد» و«لاهور» في باكستان، حيث هبطت الرحلتان الافتتاحيتان في مطاري «علامة إقبال الدولي» في لاهور، و«إسلام آباد الدولي»، واستقبلت الطائرة برشاشات المياه التقليدية، في وقت أعلنت فيه «فلاي دبي» أنه سيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، لتوفر الناقلة رحلات أكثر مرونة بين الإمارات وباكستان.

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»، سودير سريداران: «نستشرف في (فلاي دبي) دوماً الفرص لتوفير خدمات عالية للمتعاملين معنا مع المزيد من خيارات السفر، ونحن سعداء ببدء رحلاتنا اليومية إلى إسلام آباد ولاهور، وتوفير خيارات سفر متنوعة لمسافرينا بين الإمارات وباكستان».

يذكر أن شبكة «فلاي دبي» في باكستان تشمل مدن: فيصل آباد، إسلام آباد، كراتشي، لاهور، ملتان، كويتا، سيالكوت. وقد نمت شبكة «فلاي دبي» لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث مكون من 88 طائرة من طراز «بوينغ 737».

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى إسلام آباد من 5500 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 1300 درهم، فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من إسلام آباد إلى دبي من 400 ألف روبية باكستانية، وأسعار الدرجة السياحية من 120 ألف روبية باكستانية.

كما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى لاهور من 5500 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 1200 درهم، وأسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من لاهور إلى دبي من 400 ألف روبية باكستانية، وأسعار الدرجة السياحية من 120 ألف روبية باكستانية.