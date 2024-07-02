تُنفذ مجموعة "طيران الإمارات" أكبر برنامج لتحديث الأسطول في العالم يشمل 191 طائرة بتكلفة 3 مليارات دولار، يُنفذه فريق طيران الإمارات الهندسي بهدف الارتقاء بتجربة العملاء في الأجواء نحو آفاق جديدة.

طيران الإمارات

تُنفذ أكبر برنامج لتحديث الأسطول في العالم



يشمل

191 طائرة



بتكلفة

3 مليارات دولار



يُنفذه

فريق طيران الإمارات الهندسي



بهدف الارتقاء بتجربة العملاء في الأجواء نحو آفاق جديدة#دبي pic.twitter.com/d9jHtYgie1 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 2, 2024