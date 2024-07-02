يشمل 191 طائرة بتكلفة 3 مليارات دولار

طيران الإمارات تُنفذ أكبر برنامج لتحديث الأسطول في العالم

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

تُنفذ مجموعة "طيران الإمارات أكبر برنامج لتحديث الأسطول في العالم يشمل 191 طائرة بتكلفة 3 مليارات دولار، يُنفذه فريق طيران الإمارات الهندسي بهدف الارتقاء بتجربة العملاء في الأجواء نحو آفاق جديدة.

 

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