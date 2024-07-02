يشمل 191 طائرة بتكلفة 3 مليارات دولار
طيران الإمارات تُنفذ أكبر برنامج لتحديث الأسطول في العالم
تُنفذ مجموعة "طيران الإمارات" أكبر برنامج لتحديث الأسطول في العالم يشمل 191 طائرة بتكلفة 3 مليارات دولار، يُنفذه فريق طيران الإمارات الهندسي بهدف الارتقاء بتجربة العملاء في الأجواء نحو آفاق جديدة.
طيران الإمارات— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 2, 2024
تُنفذ أكبر برنامج لتحديث الأسطول في العالم
يشمل
191 طائرة
بتكلفة
3 مليارات دولار
يُنفذه
فريق طيران الإمارات الهندسي
بهدف الارتقاء بتجربة العملاء في الأجواء نحو آفاق جديدة#دبي pic.twitter.com/d9jHtYgie1
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