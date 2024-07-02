«ديوا» تنال جائزة عالمية في التحول الرقمي

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) «جائزة التميز العالمية في التحول الرقمي»، ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2024 التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» في المملكة المتحدة، وذلك عن إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة. وتعكس الجائزة، التي فازت بها الهيئة بعد عملية مراجعة شاملة أجرتها المؤسسة، تميّزها في استخدام أحدث التقنيات الرقمية في التدقيق الداخلي. وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن تكريم الهيئة بالجائزة يعكس التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة، واستخدامها أحدث التقنيات الرقمية المتطورة، وأفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق الداخلي.