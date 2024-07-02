1.83 مليار درهم وفورات «أدنوك» من تطبيق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، إبراهيم الزعبي، إن «المجموعة بدأت مبكراً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة، حيث طبقت (أدنوك) خلال العام الماضي أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة مشاريعها، أسفرت عن تحقيق وفورات وصلت إلى 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم)، إضافة إلى تخفيض ما يزيد على مليون طن من الانبعاثات الكربونية».

وأضاف الزعبي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، على هامش انطلاق فعاليات «المنتدى العالمي للاستدامة» في العاصمة أبوظبي، أن «المنتدى شهد إطلاق منصة رقمية للشركات الناشئة التي تعمل في نظم الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة».