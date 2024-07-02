«فلاي دبي» تضيف «كيش» و«كرمان» إلى وجهاتها في إيران

أعلنت «فلاي دبي» عن إطلاق رحلات مباشرة إلى وجهتين جديدتين في إيران، هما جزيرة «كيش» اعتباراً من السابع من سبتمبر 2024، و«كرمان» اعتباراً من التاسع من سبتمبر.

وأوضحت الناقلة أنه سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار كيش الدولي بواقع أربع مرات أسبوعياً، أيام الإثنين والثلاثاء والخميس والسبت، فيما سيتم تشغيل الرحلات إلى «مطار كرمان الدولي» بواقع مرتين في الأسبوع، يومي الإثنين والخميس.

وذكرت «فلاي دبي» أنها ستشغل رحلاتها ​إلى مطاري «كيش» و«كرمان» الدوليين من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، وستكون هذه الرحلات ضمن اتفاقية «الرمز المشترك» مع «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المتابعة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «نواصل دوماً استكشاف الفرص لفتح الأسواق غير المخدومة برحلات مباشرة من دبي وإليها، لذا يسعدنا أن نوفر للمتعاملين معنا خيارات أكثر ملاءمة للسفر إلى إيران».

وأضاف: «تلتزم (فلاي دبي) بتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، ونتطلع إلى توفير خيارات أوسع لمسافرينا مع انطلاق رحلاتنا إلى (كرمان) و(كيش)، واستكشاف شبكة وجهاتنا المتنامية». من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «مع إضافة هاتين الوجهتين، ستوفر (فلاي دبي) للمتعاملين خدمات سفر مريحة وسهلة بين البلدين، توفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سهولة بدبي وخارجها».