«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج «أرادَ» صكوكاً بـ 400 مليون دولار

رحّبت بورصة ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 400 مليون دولار أميركي من قبل شركة أرادَ للتطوير العقاري (أرادَ)، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وأفاد بيان أمس بأن الإدراج، هو الثاني للشركة في «ناسداك دبي»، والأول ضمن «برنامج صكوك أرادَ» الذي تم إطلاقه أخيراً بقيمة مليار دولار.

واجتذبت الصكوك الممتدة بسعر ثابت لخمس سنوات، طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بواقع 3.5 أضعاف، فيما شهد الطرح اهتماماً واسعاً من مجموعة متنوعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب مشاركة قوية من مستثمرين من مؤسسات ومديري صناديق وأفراد ذوي ثروات عالية وبنوك.

ويسهم هذا الإدراج في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك، حيث وصل إجمالي قيمة إصدارات الصكوك إلى 93 مليار دولار أميركي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»، أحمد الخشيبي: «يسعدنا أن نعود إلى (ناسداك دبي) في عملية الإدراج الثانية، بعد النجاح القوي الذي حققه الإصدار الأول للصكوك قبل عام، وزيادة إقبال المستثمرين».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «يسعدنا الترحيب بإدراج شركة (أرادَ) في (ناسداك دبي)، حيث شكّل الطلب القوي دليلاً ملموساً على الثقة القوية لدى المستثمرين الدوليين في سوق التمويل الإسلامي في دولة الإمارات وأسواق رأس المال المحلية عموماً».