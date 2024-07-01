تصرفات عقارات دبي تسجل 3.8 مليارات درهم

سجل إجمالي التصرفات العقارية في دبي، أمس، 3.8 مليارات درهم، حيث استحوذت معاملات البيع على الحصص الكبرى منها بإجمالي 2.54 مليار درهم، تشكل ما نسبته 66.8% من إجمالي التصرفات العقارية.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استند إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال اليوم الأول من يوليو 2024 بلغ 1.08 مليار درهم، بنسبة 28.4% من إجمالي التصرفات، فيما بلغت قيمة تصرفات الهبات العقارية 196.27 مليون درهم، بنسبة تقدر بنحو 5% من الإجمالي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي معاملات البيع في دبي خلال اليوم الأول من يوليو بلغ 903 معاملات، توزعت بين 675 معاملة لوحدات سكنية، و136 لمبانٍ، فيما بلغ إجمالي تصرفات مبيعات الأراضي 92 تصرفاً.

وبلغ إجمالي معاملات الرهن العقاري 216 معاملة.

بدوره، بلغ عدد معاملات الهبات 34 معاملة، شملت 22 معاملة لوحدات سكنية، وأربع معاملات لمبانٍ، وثماني معاملات في قطاع الأراضي.

وشهد عدد من مناطق دبي إقبالاً في مبيعات العقارات أمس، من أبرزها «أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان»، فيما تركز إجمالي معاملات الرهن العقاري في مناطق مثل «البحيرات» و«إعمار الجنوب»، و«أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان».

وبحسب بيانات الدائرة، بلغ إجمالي قيمة العقارات المبيعة على الخريطة 1.22 مليار درهم، وقيمة العقارات المنجزة 1.32 مليار درهم، كما بلغت قيمة معاملات الرهن على العقارات المنجزة 1.08 مليار درهم.