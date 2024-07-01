شركات الطيران تشغّل 5.12 ملايين مقعد في «دبي الدولي» خلال يوليو

سجل مطار دبي الدولي أكثر من 5.12 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادِرة خلال يوليو الجاري، ليواصل بذلك تصدّره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وذكرت «أو إيه جي» أن «مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال يوليو الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية».

وأضافت: «يحتل مطار لندن هيثرو المركز الثاني بعدد 4.3 ملايين مقعد، أقل بنسبة 20% عن السعة في مطار دبي الدولي، يليه مطار باريس الدولي بنحو 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الذي حل في المركز الرابع بـ3.61 ملايين مقعد، يليه مطار سيؤول الكوري بنحو 3.5 ملايين مقعد». وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي يواصل أداءه القوي خلال يوليو الجاري، إذ استمر في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.6 ملايين مقعد مجدول، كما يواصل «دبي الدولي» تقليص الفارق مع نظيره الأميركي في إجمالي العدد.

بدوره، حل مطار «دالاس فورت ورث» في المركز الثالث ضمن القائمة بعد «دبي الدولي» بنحو 4.8 ملايين مقعد، ومطار «طوكيو هانيدا» الياباني بنحو 4.7 ملايين مقعد، ومطار «لندن هيثرو» في المركز الخامس بنحو 4.5 ملايين مقعد.

وسجل «دبي الدولي» نمواً بنسبة 4% مقارنة بمستويات السعة المقعدية خلال يونيو الماضي الذي سجل نحو 4.93 ملايين مقعد.

كما حقق المطار مكاسب قوية خلال الربع الأول 2024، مع تسجيله معدلات نمو كبيرة في حركة المسافرين، مقارنة بنظرائه في القائمة السنوية لأكبر مطارات العالم، وذلك في «مؤشر أعداد المسافرين الدوليين»، و«مؤشر إجمالي حركة المسافرين (الدوليين والمحليين معاً)». ويتمتع المطار بمكانة استثنائية كمركز عالمي للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة.