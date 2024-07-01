«ماستركارد»: الإمارات ضمن أكثر 10 وجهات سياحية شعبية عالمياً

كشف أحدث تقارير «اتجاهات قطاع السفر 2024» العالمي، الذي يصدره «معهد ماستركارد للاقتصاد»، عن نقلة نوعية في قطاع السفر خلال العام الجاري، تميزت بزيادة لافتة في الإنفاق على السفر ونمو قويّ في حركة المسافرين.

ووفق بيان صحافي صادر أمس، أشار التقرير الذي تناول ما يشهده قطاع السفر من تغيرات عبر العديد من الأسواق حول العالم، إلى أن الإقبال على السفر، اليوم أقوى من أي وقت مضى، على الرغم من تقلبات أسعار الصرف، وتفاوت القدرة على تحمل التكاليف.

وبحسب التقرير، جاءت الإمارات في المركز التاسع بين أكثر الوجهات شعبية في العالم خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وجاءت وجهات لندن وأثينا وباريس في صدارة الوجهات الأكثر شعبية الصيف الجاري، بالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات.

أما على مستوى العالم، فقد احتلت اليابان المركز الأول لأكثر الوجهات شعبية خلال العام الماضي، فيما من المتوقع أن تكون مدينة ميونيخ الوجهة الأكثر شعبية الصيف الجاري (الفترة بين يونيو وأغسطس 2024)، بالتوازي مع انعقاد بطولة أمم أوروبا.

وأفاد التقرير بأن المسافرين الذين يغادرون الشرق الأوسط أصبحوا أكثر انتقائية حول مكان ووقت سفرهم، وينفقون المزيد على الأماكن القريبة في المنطقة.

ويستند التقرير إلى تحليل بيانات المعاملات المجمعة والسريّة، بما يشمل بيانات شركة «ماستركارد»، ومصادر بيانات الطرف الثالث.