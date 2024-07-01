"الياه سات" تتعاقد مع " سبيس إكس " لإطلاق القمرين الصناعيين "إلياه 4" و"إلياه 5"

وقّعت شركة إلياه سات للاتصالات الفضائية (إلياه سات)، عقدا مع شركة " سبيس إكس" لإطلاق قمريها الصناعيين الجديدين والمتطورين من أقمار المدار الأرضي الثابت "إلياه 4" (AY4) و"إلياه 5" (AY5)، باستخدام مركبة الإطلاق فالكون 9.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُعدّ الاتفاقية خطوة مهمة في برنامج تطوير القمرين الصناعيين إلياه 4 وإلياه 5 بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية الأرضية والإطلاق والتأمين.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيع عقد بين "إلياه سات" و"إيرباص" لتصميم وبناء القمرين الصناعيين على منصة Eurostar Neo كجزء من التفويض الذي منحته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لشركة إلياه سات في الربع الثالث من العام 2023 بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار).

وتتولى "إلياه سات" بموجب هذا التفويض توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً وذلك بشكل أساسي من خلال القمرين الصناعيين إلياه 4 وإلياه 5.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إلياه سات"نفخر بتعاوننا مع "سبيس إكس" لإطلاق القمرين الصناعيين إلياه 4 وإلياه 5 في المدار باستخدام مركبة الإطلاق فالكون 9، ويُهيئ توقيع عقد الإطلاق بنجاح مع "سبيس إكس"، وعقد التصميم والتصنيع الذي تم الإعلان عنه مؤخرا مع إيرباص، إلياه سات للمضي قُدما لإنجاز العقد النهائي مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، العميل الرئيسي لبرنامج إلياه 4 وإلياه 5، وذلك في إطار أكبر تفويض تتلقاه الشركة من حكومة الإمارات عبر تاريخها".

ويوفر القمران الصناعيان الاتصالات الحكومية الآمنة في منطقة جغرافية واسعة تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا.

ومن المتوقع أن يحل القمران الصناعيان إلياه 4 وإلياه 5 محل القمرين الصناعيين الحاليين إلياه 1 وإلياه 2، اللذَين تم إطلاقهما خلال عاميّ 2011 و2012 على التوالي.