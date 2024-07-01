«العطلات» وتراجع الأسعار يدعمان مبيعات المشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً في نهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين 1.5 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن موسم العطلات الصيفية أسهم في نمو مبيعات هدايا المشغولات الذهبية، لاسيما في ظل تراجع أسعار المعدن الأصفر. وأضافوا أن موسم عطلات العام الجاري شهد توجهاً من المتعاملين لشراء السبائك والعملات الذهبية، خصوصاً من الأوزان الصغيرة، بمعدلات تجاوزت الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال مدير المبيعات في شركة «تانشيك لتجارة الذهب والمجوهرات»، أديتا سينج: «تشهد الأسواق نشاطاً متبايناً في الطلب على المشغولات الذهبية، مع تفضيل العديد من المتعاملين شراء هدايا المشغولات والعملات والسبائك الذهبية من الأوزان الصغيرة والمتوسطة، استعداداً لموسم العطلات»، لافتاً إلى أن «الشهرة التي تمتاز بها الأسواق المحلية في جودة الذهب تعزز شراء الهدايا».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، سون ديليب، إن «تراجع الأسعار وموسم العطلات الصيفية رفعا الطلب على هدايا المشغولات الذهبية، التي تركز معظمها في عياري 18 و21 قيراطاً».

وأضاف أن «معظم عمليات الشراء تركزت في الأوزان الصغيرة، مع ترقب بعض المتعاملين لانخفاضات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة».

وفي السياق نفسه، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي: «شهدت الأسواق نمواً في الطلب على هدايا المشغولات الذهبية مواكبة للعطلات الصيفية، لكنها سجلت تغيراً في أنماط الشراء، مع التوجه إلى شراء السبائك والعملات الذهبية، كهدايا، أو للاقتناء الشخصي، كونها منتجات تستخدم للادخار وتحافظ على قيمتها». وأكد أن تراجع الأسعار كان من العوامل المحفزة للطلب، خصوصاً مع استمرار الإقبال السياحي على منافذ البيع في دبي.

وأوضح أن عيار 18 قيراطاً استحوذ على الحصص الكبرى من مبيعات المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً لدى المتعاملين من جنسيات عربية وأوروبية.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع ما قيمته 281.75 درهماً بانخفاض قيمته 1.5 درهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 260.75 درهماً، بتراجع قدره 1.5 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 251.75 درهماً، بانخفاض قيمته درهمين، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 216 درهماً، بتراجع بلغ 1.5 درهم.