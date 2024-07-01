«مركز الاستدامة والابتكار».. حاضنة عالمية في مجالات الطاقة المتجددة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن تعديل تسمية «مركز الابتكار» التابع لها، ليصبح «مركز الاستدامة والابتكار».

وأفادت الهيئة بأن الخطوة تنسجم مع جهود الهيئة لتعزيز الاستدامة في إمارة دبي، ومع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويعتبر «مركز الاستدامة والابتكار» في «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويوفر بيئة تعليمية فريدة من خلال تنظيم واستضافة العديد من البرامج والفعاليات الهادفة على مدار العام، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات والجامعات المحلية والعالمية، إضافة إلى نشر الوعي حول الاستدامة.

ويتيح المركز تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة.

وبحسب الهيئة، فإنه يمكن للزوار مشاهدة عروض مبتكرة باستخدام طائرات «درون» وتقنية «هولوغرام». كما يتيح المركز لزواره، باستخدام تقنية «ميتافيرس»، اختبار تجربة فريدة تأخذهم في رحلة افتراضية في مختلف أنحاء «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

ولفتت «ديوا» إلى أن «مركز الاستدامة والابتكار» يستقبل زواره من السبت إلى الأربعاء، فيما تقام عروض الـ«هولوغرام» يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.