15 بنكاً وشركة وطنية تنال تصنيفات ائتمانية قوية

منحت وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية 15 بنكاً وشركة وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 تصنيفات ائتمانية مالية قوية، بين «رفع للتصنيف»، و«تثبيت» أو «تأكيد» له، مع نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية، ما يؤكد قوة الوضع المالي والتشغيلي لتلك الشركات، وجاذبيتها، الأمر الذي يعزز من مكانتها الريادية إقليمياً ودولياً، ويجذب المستثمرين إليها.

تصنيفات «موديز»

وكان أحدث تلك التصنيفات، وفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، تأكيد «وكالة موديز للتصنيف الائتماني»، القوة المالية للمنتجات التأمينية لـ«شركة دبي للتأمين» المدرجة في سوق دبي المالي عند «A3»، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى «إيجابية» بدلاً من «مستقرة».

وفي نهاية مايو الماضي، رفعت «موديز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي» المدرجة في سوق دبي المالي من «Baa2» إلى «A3»، ومنحتها «نظرة مستقبلية مستقرة».

كما ثبتت «موديز»، تصنيفات الودائع طويلة الأجل والتصنيفات غير المضمونة لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» المدرج في سوق دبي المالي عند «A2»، ورفعت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل والتصنيفات غير المضمونة إلى «إيجابية» من «مستقرة». وثبتت الوكالة التقييم الائتماني الأساسي للبنك (BCA)، والتقييم الائتماني الأساسي المعدل عند «baa3».

وثبتت «موديز» في مايو 2024 كذلك، التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «فيرتيغلوب» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند درجة «Baa3»، مع رفع النظرة المستقبلية للشركة من «مستقرة» إلى «إيجابية». في ما يعكس تثبيت التصنيف وتغيير التوقعات، إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عزمها الاستحواذ على حصة «سي آي» الهولندية في «فيرتيغلوب»، لترتفع ملكيتها إلى نحو 86%، بعد الصفقة المتوقع إتمامها العام الجاري 2024.

وفي مطلع أبريل الماضي، أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن رفع التصنيف الائتماني الأساسي (BCA) بحسب وكالة «موديز»، التي أكدت أيضاً على التصنيفات الائتمانية للمصرف، ما يؤكد على مواصلة الاستقرار والتحسن في الوضع المالي للمصرف.

وفي نهاية أبريل 2024، أكدت «موديز» تصنيف الودائع الطويلة والقصيرة الأجل لـ«بنك أبوظبي التجاري» المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند «A1»، وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك لاتزال «مستقرة».

وفي فبراير 2024، ثبتت «موديز» التصنيف الائتماني الطويل الأجل لشركة «دي بي ورلد» عند درجة «Baa2»، مشيرة إلى أن هذا التصنيف مدعوم بعمليات الشركة في مواقع استراتيجية سريعة النمو في الأسواق الناشئة، مع وجود عقود امتيازات طويلة الأجل، إضافة إلى عملياتها القوية في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في دبي، وأرباحها القوية، والنمو الإيجابي المتوقع على المدى الطويل في حركة الحاويات الدولية، وسياساتها المالية الحكيمة.

كما أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، المدرجة في سوق دبي المالي في مطلع فبراير الماضي، عن محافظتها على تصنيفها في «درجة الاستثمار» من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني، إذ حافظت على تصنيف «Baa3» في تقرير «موديز» الصادر في ديسمبر 2023، وتصنيف «BBB» في إفصاح وكالة «فيتش» الصادر في يناير 2024.

تصنيفات «فيتش»

بدورها، أعادت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» في مطلع يونيو 2024 تأكيد تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة وقصيرة الأمد لـ«مجموعة جي إف إتش المالية» المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين عند مستوى (B)، مع نظرة مستقبلية «مستقرة» على المدى الطويل. كما أكدت «فيتش» التصنيف طويل الأجل غير المضمون لصكوك المجموعة البالغة 500 مليون دولار المستحقة في عام 2025، الصادرة عن «شركة جي إف إتش للصكوك المحدودة» عند مستوى (B/RR4).

وفي نهاية مارس الماضي، ثبتت «فيتش» الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لـ«مصرف عجمان» المدرج في سوق دبي المالي عند (+BBB) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتصنيف الملاءة المالية عند «b+».

كما ثبّتت «فيتش» في الشهر نفسه، تصنيف الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لكل من «مصرف الشارقة الإسلامي» المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و«بنك رأس الخيمة الوطني» المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند المستوى (+BBB)، و«بنك دبي التجاري» المدرج في سوق دبي المالي عند المستوى (-A)، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«ستاندرد آند بورز»

من جهتها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز»، في مطلع يونيو 2024، التصنيف الائتماني (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة لـ«شركة أورينت للتأمين» المدرجة في سوق دبي المالي، وشركاتها التابعة: «أورينت تكافل» المدرجة في سوق دبي المالي، و«أورينت للتأمين التكافلي - مصر»، وذلك عن فئة مصدر التأمين طويل الأمد والقوة المالية لشركة التأمين.