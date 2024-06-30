الأسهم المحلية تربح 112 مليار درهم في يونيو 2024

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 112 مليار درهم، مكاسب، إلى رأسمالها السوقي خلال تعاملات يونيو 2024، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، الأمر الذي دفع معظمها لاستعادة النشاط.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.364 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي إلى 3.476 تريليونات درهم في نهاية آخر جلسات يونيو (الجمعة 28 يونيو)، منها 2.797 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و679 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق سوق دبي المالي خلال جلسات يونيو مكاسب سوقية بلغت ثمانية مليارات درهم تقريباً، بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من 671.3 مليار درهم في نهاية آخر جلسات مايو الماضي، وصولاً إلى 679 مليار درهم بنهاية تعاملات أول من أمس.

بدوره، ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية بلغت 104 مليارات درهم، إذ ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.693 تريليون درهم في نهاية آخر جلسات مايو الماضي إلى 2.797 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة (28 يونيو 2024).

وفي نهاية تعاملات يونيو 2024، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4030 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.3% مقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 3977.93 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 2.23%، ليصل إلى مستوى 9060.73 نقطة، مستعيداً بذلك (مستوى 9000 نقطة)، وبالمقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 8862.58 نقطة.