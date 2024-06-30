مجمع سكني لـ «ديوا» ينال «الريادة في الطاقة»

حصل مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» السكني في ورسان على التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء في الولايات المتحدة، ليصبح بذلك أول مشروع متنوع لسكن العائلات في العالم يحصل على هذه الشهادة الدولية، محققاً 80 نقطة، وليرتفع عدد مباني الهيئة الخضراء الحاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي إلى 10 مبانٍ، ما يرسخ مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية في دبي وتحقيق الحياد الكربوني.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ أسس الاستدامة بوصفها مكوناً رئيساً من مكونات مسيرتنا التنموية، وجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة، والمدينة الأفضل للحياة على مستوى العالم، والمدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، انسجاماً مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033».

وحقق مجمع الهيئة السكني في ورسان، المكوّن من مبنى للعائلات وآخر لسكن العازبين، وفورات في المياه بنسبة 61%، ووفورات في الطاقة بنسبة 28%. ويمتاز بإنتاج 10% من الطاقة التي يحتاجها من مصادر الطاقة المتجددة.