30 يونيو آخر موعد للتسجيل في ضريبة الشركات دون غرامات

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى التسجيل في ضريبة الشركات، مؤكدة أن يوم غد (الأحد) الموافق 30 يونيو، هو آخر موعد للتسجيل دون غرامات إدارية.

وبينت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه استناداً إلى قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024، بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال والصادر بتاريخ 26 فبراير 2024، فإن الهيئة تدعو الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى الإسراع في التسجيل لضريبة الشركات، لتجنب الغرامات الإدارية، منوهة بأن الحد الأقصى للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات بالنسبة للترخيص الصادر في مارس أو أبريل، هو يوم غد الأحد الموافق (30 يونيو) دون تكبد غرامات إدارية. وأشارت إلى أن الأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم بأي شكل آخر قبل أول مارس 2024، فإن الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل الضريبي دون تكبد غرامات إدارية هو 30 يونيو الجاري. وأوضحت الهيئة أنه إذا كان شهر إصدار ترخيص الشخص الاعتباري المقيم مارس أو أبريل (بغض النظر عن السنة التي صدر فيها الترخيص)، يكون الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل دون تكبد غرامة تأخر بالتسجيل هو 30 يونيو 2024. ودللت الهيئة على دعوتها بمثالين، الأول: في حال تم التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف بالشخص المقيم في الأول من مارس 2020، وتاريخ صدور الترخيص في 13 مارس 2022، فإن الحد الأقصى للتسجيل هو 30 يونيو 2024. بينما يشير المثال الثاني إلى أنه في حال تم التأسيس أو الإنشاء في الأول من أبريل 2020، وكان للشخص أكثر من ترخيص، أحدهما صدر بتاريخ 3 أبريل 2020، والآخر بتاريخ 6 مايو 2020 يتم اعتماد التاريخ الأسبق، أي 3 أبريل 2020، وبذلك يتوجب على الشخص، التسجيل قبل 30 يونيو 2024. وأوضحت الهيئة أن هناك 3 قنوات متاحة للتسجيل لضريبة الشركات، وهي: التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس»، والتسجيل عبر الوكلاء الضريبين المعتمدين، والتسجيل عبر مراكز تقديم الخدمات الحكومية (مراكز تسهيل).