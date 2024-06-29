«مفاجآت صيف دبي» تزيد مبيعات قطاع التجزئة بنسب تتجاوز 30%

شهدت مراكز تسوق في دبي أمس، زخماً كبيراً في الإقبال من الأسر المستهلكة، وذلك بدعم بدء انطلاق عروض وتخفيضات «مفاجآت صيف دبي 2024»، التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل. وتضمنت عروض وفعاليات «مفاجآت صيف دبي» عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، الذي يشمل تنزيلات تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق بدبي، تابعة لمجموعة «ماجد الفطيم». وأفاد مختصون في قطاع التسوق وتجارة التجزئة في دبي، بأن انطلاق عروض وتخفيضات صيف دبي أسهم في دعم الإقبال بمعدلات كبيرة على المراكز التجارية، متوقعين أن تزيد المبيعات بنسب تتجاوز 30% خلال فترة العروض، ما يسهم في انتعاش قطاع التجزئة بدبي خلال الموسم الصيفي. وأشار مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إلى أن عروض التخفيضات عززت من شراء مستلزمات هدايا موسم العطلات الصيفية، لافتين إلى أن متاجر الملابس الجاهزة والأحذية والإلكترونيات استأثرت بالحصص الكبرى من التنزيلات. وقال المستهلك، تامر سليم، إن «عروض التخفيضات المواكبة لانطلاق مفاجآت صيف دبي، عززت فرص شراء هدايا ومستلزمات موسم العطلات الصيفية، خصوصاً أن توقيت إطلاقها جاء مواكباً لاستعداد العديد من الأسر للسفر خلال الأيام المقبلة لقضاء العطلات الصيفية في بلدانهم». وأشار المستهلك، وليد زين، إلى أنه «يتوجه مع أسرته لشراء هدايا العطلة الصيفية، قبيل السفر، للاستفادة من عروض التخفيضات في مفاجآت صيف دبي، وأنه فوجئ بمعدلات إقبال كبيرة في مراكز التسوق، خصوصاً أن التخفيضات تواكب العديد من العروض والفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع الأسر والأطفال، خلال فترات التسوق، بما يتيح تجربة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المراكز التجارية». وأوضح المستهلك، محمد أشرف، أن «انطلاق عروض التخفيضات أتاح الفرصة للأسر المستهلكة لشراء مستلزمات الهدايا للموسم الصيفي، رغم تركز الحصص الأكبر من التخفيضات في منافذ الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية، مع قلة نسب التنزيلات في قطاعات أخرى مثل متاجر العطور ومستحضرات العناية والتجميل». وذكرت المستهلكة، علياء إسماعيل، أن «تركز النسب الكبرى من التخفيضات في يوم واحد فقط، يزيد من الإقبال على المراكز التجارية والتي شهدت معدلات كبيرة من الزائرين أمس، ما يتطلب ضرورة مد فترات التخفيضات التي تمتاز بالنسب الكبيرة لأكثر من يوم، حتى يتاح للمستهلكين التسوق على فترات أطول». في المقابل، قال عضو أمانة مجموعة مراكز التسوق في دبي، بايجو كوريش، إن «عروض (مفاجآت صيف دبي) دعمت زيادة الإقبال بمعدلات كبيرة على مراكز التسوق في دبي، وهو ما سيؤدي إلى إنعاش قطاع التسوق والتجزئة، مع تعزيز نمو المبيعات». وأضاف أن «عروض السحوبات والجوائز المواكبة للعروض في مراكز التسوق بدبي، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية المطروحة للأسر والأطفال، من العوامل الإيجابية التي تسهم في زيادة الإقبال على مراكز التسوق وزيادة المبيعات خلال موسم الصيف بشكل عام، والذي يشهد عروضاً متباينة من المنافذ داخل المراكز التجارية». وأوضح مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة الملابس بدبي، محمد منصور، أن «المنافذ شهدت خلال اليوم الأول لانطلاق عروض (مفاجآت صيف دبي)، معدلات إقبال قياسية من الأسر المستهلكة، خصوصاً مع مواكبة تلك العروض لموسم العطلات الصيفية واستعدادات العديد من الأسر للسفر خلال الفترة المقبلة لبلدانهم»، متوقعاً أن «تشهد فترات المساء معدلات أكبر من الإقبال، ما يدعم زيادة المبيعات بمعدلات كبيرة تتجاوز تقديراتها 30%». وأشار مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة المنتجات الجلدية والأحذية، جوي ميكال، إلى أن «عروض التنزيلات بنسب كبيرة خلال اليوم الأول من انطلاق مفاجآت صيف دبي، كانت من العوامل الداعمة لمعدلات الإقبال الكبيرة على المنافذ، خصوصاً مع مواكبتها موسم العطلات الصيفية، ما يدعم إنعاش المبيعات وارتفاعها بمعدلات تقدر بأكثر من 30%»، لافتاً إلى أن «تركز الحصص الكبرى من التخفيضات في الملابس والأحذية يرجع لكونهما من الأكثر طلباً من قبل المستهلكين».