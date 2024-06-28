غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكولومبي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إنشاء مجلس الأعمال الكولومبي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية، والتمهيد للمزيد من الفرص المشتركة بين شركات القطاع الخاص في دبي وكولومبيا.

ووفق بيان صحافي صادر عن غرف دبي، أمس، شهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكولومبي، تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي وكولومبيا.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: إن «مجالس الأعمال توفر منصات مهمة لتعزيز التعاون والاستفادة من الفرص الواعدة، وتلعب دوراً محورياً في تطوير الشراكات المثمرة لتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى مساهمتها في نمو القطاع الخاص، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي».

وتغطي مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للإمارة، وتلعب دوراً حيوياً في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وتمثل جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي.

وتعمل غرفة تجارة دبي على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها، وذلك في إطار جهودها لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» بتعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي.