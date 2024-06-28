مبيعات عقارات دبي تلامس 11 مليار درهم في 7 أيام

سجل القطاع العقاري في دبي، إجمالي مبيعات بلغ 10.9 مليارات درهم، وذلك عن مجموع صفقات بلغت 3580 صفقة عقارية خلال سبعة أيام.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استند إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن مبيعات العقارات خلال الفترة من تاريخ 21 من الشهر الجاري وحتى يوم أمس، شملت 2815 معاملة لبيع الوحدات السكنية، إضافة إلى مبيعات المباني التي بلغت 292 مبنى.

وكشفت مؤشرات البيانات، عن بلوغ مبيعات الأراضي في دبي 473 تصرفاً خلال أسبوع، فيما أوضحت البيانات أن إجمالي معاملات الرهن العقاري في أسواق دبي خلال الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 3.17 مليارات درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي معاملات الرهن العقاري بلغت خلال الأسبوع الماضي 670 معاملة، وتوزعت على 422 وحدة سكنية، و104 من المباني، وبلغ عدد معاملات الرهن للأراضي 186 أرضاً.

وأوضحت البيانات، أن معاملات الهبات بلغت 188 معاملة خلال سبعة أيام، فيما بلغ إجمالي قيمة تلك المعاملات 856.43 مليون درهم.

وأضافت البيانات أن معاملات الهبات شملت 116 وحدة سكنية، و13 مبنى، وفي قطاع الأراضي شملت 59 أرضاً.

وكانت مناطق عدة في دبي قد شهدت إقبالاً في قطاع مبيعات العقارات من أبرزها مناطق دبي الجنوب، وأبراج بحيرات جميرا، وأرجان.