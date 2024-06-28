«الاتحاد للطيران» تطلق حملة عالمية لتوظيف الطيارين

تستعد الاتحاد للطيران لتوظيف مئات الطيارين هذا العام، دعماً لخططها الطموحة في تعزيز أسطول طائراتها ونمو شبكة وجهاتها وموظفيها.

وستبدأ الشركة، الحملة العالمية للتوظيف في ثماني مدن أوروبية قبل الانتقال إلى مواقع مختلفة حول العالم، لمقابلة الطيارين الراغبين بالانضمام إليها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وشؤون الضيوف في الاتحاد للطيران، جون رايت: «مع انطلاقنا في حملة توظيف الطيارين، نفخر بأن نعرض كل ما لدى الاتحاد للطيران وأبوظبي لتقديمه، ونبحث عن طيارين يشاركوننا طموحاتنا».

وتابع: «نحن على دراية تامة بأن الطيارين يختارون الانضمام إلى شركة طيران والاستمرار فيها طيلة مسيرتهم المهنية. وعليه، نوّد التركيز ليس فقط على التطوير الوظيفي الذي تقدّمه الاتحاد، بل كذلك على أسلوب الحياة الرائع الذي توفره أبوظبي».

وتبحث الاتحاد للطيران عن طيارين من جميع الرتب والعاملين على مختلف أنواع الطائرات عبر أسطول الاتحاد بما في ذلك طائرات (إيرباص A320 وA350 وA380) إضافة إلى طائرات (بوينغ 777 و787 وطائرات الشحن بوينغ 777)..

وستقوم «الاتحاد» بمضاعفة حجم أسطولها بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2022. وسيوفر مسار النمو هذا للطيارين فرصاً كبيرة للتقدم الوظيفي والترقية، ما يجعل «الاتحاد» جهة توظيف جذابة للغاية للطيارين الطموحين الذين يتطلعون إلى بناء مستقبل مهني قوي.

إلى ذلك، أعلنت شركة الاتحاد للشحن، أمس، بالتعاون مع مجموعة من شركات الطيران الشريكة، عن توفير سعات شحن إضافية، تلبية للطلب المتزايد على الشحن الجوي إلى الولايات المتحدة الأميركية، ما يعكس التزام الشركة بترسيخ حضورها في السوق الأميركية.

وتوفر الشركة حالياً سعة شحن إلى أميركا الشمالية تبلغ 550 طناً في طائراتها ذات الجسم العريض، بما في ذلك سعة شحن إلى الولايات المتحدة تصل إلى 445 طناً من خلال 30 رحلة أسبوعياً عبر أربع محطات رئيسة، وهي نيويورك وشيكاغو وواشنطن وبوسطن، فضلاً عن توفير سعة شحن تصل إلى 105 أطنان إلى كندا عبر رحلات يومية إلى تورونتو.

وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الشحن الجوي بين الشرق والغرب، أعلنت الاتحاد للشحن، بالتعاون مع شركات الطيران ضمن شبكتها، عن توفير سعة شحن إضافية تبلغ 250 طناً أسبوعياً لوجهات عدة في أميركا الشمالية، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو وواشنطن وبوسطن وتورونتو، إضافة إلى نقاط ربط تشمل منافذ أوروبية عدة، مثل لشبونة وبرشلونة ومدريد وروما.

ومن المقرر أيضاً أن يتم تشغيل الرحلات وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية المخصصة للاتحاد للشحن، ما يضمن الاتصال السلس للشركاء والعملاء.

• الشركة ستبدأ الحملة العالمية للتوظيف في 8 مدن أوروبية.