«الإمارات للألمنيوم» تستقطب 7300 طالب لبرنامج «هندسة المستقبل»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم، استقطاب برنامج «هندسة المستقبل» التابع لها أكثر من 7300 طالب من 29 مدرسة خلال العام الدراسي 2023-2024.

يركز البرنامج، الذي يقام بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على التطبيقات والممارسات العملية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويهدف البرنامج، الذي شارك فيه أكثر من 30 ألف طالب وطالبة منذ إطلاقه في عام 2017، إلى تشجيع طلاب المدارس من الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر على الالتحاق، ومتابعة مساراتهم المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال مجموعة من ورش العمل التعليمية والتفاعلية.

وشارك أكثر من 160 طالبا في مسابقة «تحدي تصميم الألمنيوم» ضمن برنامج «هندسة المستقبل»، من أجل تطبيق مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في تصميم مشروع باستخدام الألمنيوم، ضمن واحدة من فئات المسابقة، التي تضم النقل المستدام والعمارة وتصميم المنتجات والحلول الصديقة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الناصر بن كلبان، إن «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مجالات أساسية وحيوية، لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي (مشروع 300 مليار)».

وأضاف: «سنواصل في الإمارات العالمية للألمنيوم التزامنا بدعم الابتكار وتمكين الشباب من القيام بدور فعّال في تطوير الصناعة في دولة الإمارات وتعزيز نمو اقتصادنا القائم على المعرفة».

بدوره أكد مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، حرص المؤسسة وسعيها لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات والشركات الوطنية، بما يعود بالنفع على الطلبة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبر إطلاقها برامج متخصصة تستهدف الطلبة لتعزيز مهاراتهم في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والاستثمار فيها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير.