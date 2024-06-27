«المشرق» يوسع عملياته المصرفية العالمية

أعلن بنك المشرق، توسيع نطاق شراكته مع «Oracle» للخدمات المالية، لدعم نمو عملياته على المستوى العالمي. وسيعتمد المشرق حلول «Oracle» لاستبدال أنظمته الأساسية بهدف تحديث وتحسين عملياته التشغيلية ضمن الأسواق الدولية الرئيسة، مثل هونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. كما يعمل «المشرق» على إنشاء بنوك رقمية له في باكستان وسلطنة عمان، ما سيتيح تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتقدّمة. وستوفر «Oracle» البنية التحتية اللازمة لدمج الكيانات والخدمات الجديدة وتبسيط العمليات والامتثال لأحدث المعايير المصرفية العالمية، لتمكين المشرق من توسيع نطاق أعماله ضمن مناطق جغرافية متعدّدة.