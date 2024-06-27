مطارات دبي تعتمد نظاماً متطوراً للتنبؤ بالطلب عبر الذكاء الاصطناعي

كشفت مطارات دبي عن اعتماد نظام متطور للتنبؤ بالطلب باستخدام الذكاء الاصطناعي، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في إدارة الإمدادات بالمطارات.

وقالت، في بيان صحافي أمس، إن النظام الجديد يسهم في تعزيز مستويات الخدمة، وتبسيط إدارة المخزون، وتحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف جوانب العمل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها للارتقاء بتجربة السفر عبر مطارات دبي، من خلال ضمان توافر المنتجات والخدمات، وتلبية الاحتياجات المتنوعة بكفاءة عالية.

وأفادت مطارات دبي بأنها حققت في العام الماضي نقلة نوعية في إدارة المخزون، بفضل اعتمادها أداة متطورة للتخطيط لمتطلبات المواد مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأسهمت هذه الأداة في تمكين فريق إدارة المخزون من التنبؤ باستهلاك قطع الغيار بدقة عالية، ما يضمن توافرها الفوري لتنفيذ أوامر العمل الهندسية، وبالتالي تسريع عمليات الصيانة، والحد من أي تأثير سلبي على تجربة المسافرين.

وأثبتت أداة التخطيط لمتطلبات المواد وفق مطارات دبي فعاليتها من خلال تحسين دقة التنبؤ بنسبة 30%، ما أتاح تخطيطاً دقيقاً للمخزون، وتقليل المخزون الزائد بنسبة 12%.

وأكدت مطارات دبي أن هذه التحسينات انعكست بشكل إيجابي على الاستخدام الأمثل لرأس المال، وضمان توافر الموارد عند الحاجة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الإمدادات في مطارات دبي، إيمانويل أوغستين: «لقد استفدنا من الذكاء الاصطناعي وقدرته على توفير البيانات الفورية لتبسيط عمليات إدارة المخزون، وتعزيز الكفاءة، والارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها لجميع عملائنا».

وأثمرت جهود تحسين التنبؤ زيادة ملحوظة في مستويات الخدمة بنسبة 24%، ما انعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة لعمليات صيانة المرافق، وتعزيز تجربة المسافرين بشكل عام، كما أسهم تقليل أوامر العمل القديمة بنسبة 82% في ضمان إنجاز مهام الصيانة على الفور، ما يقلل من فترات التعطل، ويحافظ على أعلى معايير الجودة في عمليات المطار.

وأسهمت أتمتة عملية طلب المخزون في تحقيق قفزة نوعية في الكفاءة بنسبة 400%، من خلال دمج إنشاء طلبات الشراء، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي بشكل كبير. كما عززت تحليلات البيانات المتقدمة التي توفرها أداة تخطيط موارد المواد، عملية اتخاذ القرارات في مطارات دبي، ما سمح لها بالاستفادة القصوى من البيانات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء العام. وضمنت هذه الأداة الالتزام باللوائح الجديدة، ما يعزز التزام المطار بالتميز التشغيلي والامتثال التنظيمي.