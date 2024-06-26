القطاع المصرفي يواصل نموه القوي ويحافظ على مؤشرات السلامة المالية

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن القطاع المصرفي بالدولة يواصل أداءه ونموه القوي، مع المحافظة على مؤشرات السلامة المالية والاستثمار، من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في العالم.

وقال الغرير خلال الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، إن الأداء القوي للقطاع المصرفي الوطني يؤكد فاعلية ونجاح استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات المركزي، في وضع الأطر اللازمة لازدهار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المنوط به في المنظومة الاقتصادية. وأوضح أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين يسهم في تطوير الصناعة المصرفية، كونه يضم نخبة من ذوي الخبرات الواسعة والمعرفة الثاقبة في القطاع المصرفي، ويشكل منصة مهمة لطرح ومناقشة القضايا وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات، الذي يركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، وبناء أسس متينة للقطاع، وفرص واسعة يتيحها لهم اقتصاد دولة الإمارات، من أجل ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية والتجارية العالمية.

وفي سياق متصل، أكد المشاركون في الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، أن قوة أداء القطاع المصرفي تعد عاملاً محفزاً لمواصلة النمو، مشيرين إلى تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.25 تريليونات درهم، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي.

وأشار المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المتعاملين.

ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الأولويات الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات، مع التركيز على أهداف التوطين في القطاع المصرفي والمالي، والاستدامة، والحوكمة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية، وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي والمالي، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات المركزي.

ونوّه المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي.

بدوره، قال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح: «يواصل القطاع المصرفي والمالي تطوره وترسيخ مكانته الرائدة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي».