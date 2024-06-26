اتفاقية لإطلاق «مؤشر أبوظبي للشركات العائلية»

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أمس، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق «مؤشّر أبوظبي للشركات العائلية» الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة. ويقيس المؤشِّر أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم. وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي»، لافتاً إلى أن مؤشر أبوظبي الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال، من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.