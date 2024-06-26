«أدنوك للحفر»: سياسة توزيع أرباح بـ 17.6 مليار درهم لـ 5 سنوات مقبلة

أعلنت «شركة أدنوك للحفر»، موافقة مساهميها على سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة، بزيادة سنوية لا تقل عن 10% للسهم الواحد للسنوات الخمس «2024-2028»، وبحيث لا تقل قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها خلال الفترة المذكورة عن 17.6 مليار درهم، فيما يتوقع أن تحقق السياسة الجديدة عائداً تراكمياً يزيد على 27% كحد أدنى خلال فترة السنوات الخمس.

وأفادت الشركة بأنه يمكن لمجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، اعتماد توزيعات أرباح إضافية فوق التي أقرتها السياسة الجديدة، بعد تقييم فرص زيادة التدفق النقدي الحر، متوقعة أن يتم توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، على أن يتم توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول، ودفع الأرباح المرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للحفر»، عبدالمنعم سيف الكندي: «يؤكد اعتماد (أدنوك للحفر) سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة، التزام الشركة الراسخ بزيادة القيمة لمساهميها عبر تنفيذ استراتيجيتها لتسريع النمو وتعزيز التطور، التي تستند إلى خطط مدروسة ومنهجية عمل متعددة المجالات، وتوظف أحدث التقنيات وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية».

وأكملت «أدنوك» في 23 مايو 2024 عملية طرح أسهم «أدنوك للحفر» بقيمة 935 مليون دولار مخصصة للمؤسسات الاستثمارية، وهو طرح يمثل نسبة 5.5% من إجمالي رأسمال «أدنوك للحفر»، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 16.5%، وزيادة أعداد المساهمين الذين يمكن لهم الاستفادة من عوائد السياسة الجديدة المعززة.

وشهدت الصفقة التي تعتبر أكبر عملية بناء «سجل أوامر» مُسرّع تُنفذ في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، طلباً قوياً من قبل المساهمين.

وستسهم عملية التداول الحر لأسهم الشركة في مؤشر بحجم مؤشرات «فوتسي»، في تمهيد المسار نحو إدراج الشركة في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق المالية الناشئة (MSCI)»، شريطة استيفاء معايير الإدراج ذات الصلة. وهي عملية ستسهم في زيادة وتنويع قاعدة مساهمي الشركة، وفي تسليط الضوء على القيمة العالية التي يوفرها الاستثمار في أسهمها.

وتُركز استراتيجية «أدنوك للحفر» على توسعة أسطولها وتطوير خدماتها في مجال خدمات الحفر المتكاملة، مع الاستفادة من الفرص التي توفرها مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات للمساهمة في تمكين «أدنوك» من تنفيذ خططها لرفع طاقتها الإنتاجية.