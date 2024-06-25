4.36 ملايين مقعد مجدول لـ «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» خلال يونيو

أظهرت بيانات لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» رفعتا من طاقتيهما التشغيليتين لجدول الرحلات الصيفي خلال العام الجاري، حيث ستشغلان نحو 4.36 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال يونيو الجاري.

وستشغل «طيران الإمارات» نحو 3.16 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال يونيو 2024، مقابل نحو 1.2 مليون مقعد لشركة «فلاي دبي».

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجلت «طيران الإمارات» نمواً بنسبة بلغت نحو 3% في السعة المقعدية خلال يونيو الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت «فلاي دبي» نمواً بنسبة كبيرة بلغت 11%.

وكشفت البيانات كذلك أن السعة المقعدية لجدول الرحلات في يونيو الجاري أعلى أيضاً مقارنة بمستويات شهر مايو السابق عليه.

إلى ذلك، حصدت «طيران الإمارات» سبع جوائز خلال حفل توزيع جوائز «سكاي تراكس وورلد إيرلاينز 2024»، في إنجاز يعكس التزام الناقلة تقديم أفضل التجارب للمتعاملين، ومجموعة لا تضاهى من المنتجات والخدمات في جميع الدرجات.

وأفادت الناقلة بأنها حصلت على جوائز: «أفضل ترفيه على متن الطائرة في العالم»، و«أفضل وسائل راحة للدرجة الأولى»، و«أفضل درجة أولى في منطقة الشرق الأوسط»، و«أفضل خدمة طعام للدرجة الأولى في الشرق الأوسط»، و«أفضل ناقلة صديقة للعائلة في الشرق الأوسط»، و«أفضل درجة سياحية ممتازة في الشرق الأوسط»، و«أفضل خدمة طعام للدرجة السياحية الممتازة في الشرق الأوسط».

وأفادت «طيران الإمارات» بأن فوزها بالجوائز جاء بناءً على تصويت آلاف المسافرين بغرض العمل والترفيه في أكثر من 100 دولة.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، حقق الجائزة للمرة الـ18، بفضل محتواه المتنوع الذي يضم أكثر من 6500 قناة ترفيهية عالية الجودة حسب الطلب بأكثر من 40 لغة، والذي يتضمن أكثر من 4000 ساعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست، وأكثر من 2000 فيلم من أكبر إنتاجات هوليوود والأفلام المشهورة عالمياً، إلى جانب 250 قناة مخصصة للأطفال والعائلة.

كما أكدت تجربة الدرجة الأولى مع «طيران الإمارات» أنها معياراً للتميز في الصناعة، بعدما حصدت ثلاث جوائز.

وذكرت «طيران الإمارات» أن الدرجة السياحية الممتازة تتاح حالياً إلى 15 وجهة، هي: لندن هيثرو، وسيدني، وملبورن، وكريستتشيرش، وأوكلاند، وسنغافورة، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وهيوستن، وسان فرانسيسكو، ومومباي، وبنغالورو، وطوكيو ناريتا، وساو باولو، وأوساكا، فضلاً عن دبي.