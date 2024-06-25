"طيران الإمارات" تنال جائزة "أفضل نظام ترفيه جوي" في العالم

نالت طيران الإمارات جائزة "أفضل نظام ترفيه جوي" ضمن جوائز "سكاي تراكس" للناقلات الجوية العالمية لعام 2024، وذلك بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر حتى 6500 قناة عالية الجودة.

ويشكل الفوز بهذه الجائزة شهادة على التزام الناقلة بتقديم أفضل تجربة للعملاء في الأجواء. وتعد جوائز سكاي تراكس معيارا عالميا يحتفي بتميز الناقلات الجوية، وقد تم منح جوائز هذا العام بناء على تصويت المسافرين خلال الفترة بين سبتمبر 2023 ومايو 2024.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات الوصول إلى أكبر مكتبة ترفيهية في الأجواء تضم أكثر من 2000 فيلم من أكبر إنتاجات هوليوود والأفلام المشهورة عالمياً، بما في ذلك تلك الحائزة جوائز الأوسكار لعام 2024، ومئات من المسلسلات التلفزيونية الكاملة، بما في ذلك أحدث العروض من منصات البث الرائدة وأكثر من 200 فيلم ومسلسل وثائقي، وأكثر من 150 فيلماً ومسلسلاً عربياً منها مجموعة من الأفلام الإماراتية، وأكثر من 300 فيلم ومسلسل من بوليوود وجنوب آسيا بـ13 لغة.

كما يضم روائع السينما العالمية بأكثر من 50 لغة، منها 600 فيلم عالمي من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، بالإضافة إلى توفير "تعليقات توضيحية" لأكثر من 300 فيلم مع وصف صوتي لأكثر من 140 فيلماً، لتسهيل المشاهدة لضعاف البصر.