«فلاي دبي» تشغل رحلات يومية إلى إسلام آباد ولاهور في باكستان

أعلنت «فلاي دبي» عن إطلاق رحلاتها إلى كل من إسلام آباد ولاهور في باكستان اعتباراً من الأول من يوليو 2024.

وأفادت الناقلة بأنه سيتم تشغيل الرحلات إلى «مطار إسلام آباد الدولي»، و«مطار علامة إقبال الدولي» في لاهور، يومياً من المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي، ما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات أكثر ملاءمة للسفر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «لطالما كانت باكستان سوقاً مهمة لـ(فلاي دبي) منذ عام 2010 عندما بدأنا عملياتنا في السوق للمرة الأولى، وقد شهدنا طلباً متنامياً على السفر، ومع بدء رحلاتنا اليومية إلى إسلام آباد ولاهور، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد من الفرص للمسافرين لاستكشاف دبي ومنطقة مجلس التعاون الخليجي وخارجها على شبكة (فلاي دبي)».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات، دول مجلس التعاون الخليجي، إفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»، سودير سريداران: «ستوفر خدمات الناقلة اليومية الجديدة إلى إسلام آباد ولاهور للمتعاملين معنا من الإمارات وباكستان خيارات أكثر ملاءمة للسفر. وبما أن رحلاتنا سيتم تشغيلها بواسطة أسطولنا من طائرات (بوينغ 737 ماكس)، فإننا على ثقة بأن المسافرين سيستمتعون بتجربة سفر مريحة مع منتجاتنا على متن الطائرة».

وبحسب «فلاي دبي» تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى إسلام آباد من 5500 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 1300 درهم. كما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من إسلام آباد إلى دبي من 400 ألف روبية باكستانية وأسعار الدرجة السياحية من 120 ألف روبية باكستانية.

بدورها، تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى لاهور من 5500 درهم وأسعار الدرجة السياحية من 1200 درهم. كما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من لاهور إلى دبي من 400 ألف روبية باكستانية، وأسعار الدرجة السياحية من 120 ألف روبية باكستانية.