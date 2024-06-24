الصين: قروض خضراء بـ 28 مليار دولار

عزز بنك التنمية الصيني دعمه المالي للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون، حيث أصدر «قروضاً خضراء» بقيمة تزيد على 200 مليار يوان (نحو 28 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز معدل نمو تلك القروض نظيره في جميع أنواع القروض الأخرى، ضمن أعمال البنك.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن البنك، قوله، إن إصداراته التراكمية لقروض خفض الكربون من خلال تسهيل ائتماني لخفض الكربون تجاوزت 110 مليارات يوان، مشيراً إلى أنه واصل - بنشاط - إثراء المنتجات والخدمات المالية الخضراء، ودعم القطاعات الرئيسة في الحفاظ على الطاقة، ومكافحة التلوث والحد من الكربون، والتخضير، والوقاية من الكوارث.