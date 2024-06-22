الأسهم المحلية تربح 76 مليار درهم خلال 15 جلسة

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 76 مليار درهم، مكاسب إلى رأسمالها السوقي خلال الـ15 جلسة الأولى من يونيو الجاري، مدعومة بتركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، الأمر الذي دفع أغلبها إلى استعادة النشاط.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.364 تريليونات درهم نهاية الشهر الماضي إلى 3.440 تريليونات درهم في نهاية آخر جلسات الأسبوع الأول، أمس، منها 2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.03 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

وحقق سوق دبي المالي خلال الـ15 جلسة الأولى من الشهر الجاري مكاسب سوقية بلغت خمسة مليارات درهم تقريباً، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.3 مليار درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي، وصولاً إلى 676.03 مليار درهم نهاية تعاملات أمس.

وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية تجاوزت 71 مليار درهم، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.693 تريليون درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي، وصولاً إلى 2.764 تريليون درهم نهاية تعاملات أمس.

وبنهاية تعاملات الـ15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4012.19 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.86%، مقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 3977.93 نقطة. وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 1.7% أيضاً، ليصل إلى مستوى 9013.07 نقطة، مستعيداً بذلك مستوى 9000 نقطة، مقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 8862.58 نقطة.