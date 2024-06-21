«فين فاست» الفيتنامية تؤسس مقرها الإقليمي في دبي

نجحت غرفة دبي العالمية في استقطاب شركة «فين فاست VinFast» الفيتنامية المختصة في تصنيع المركبات الكهربائية، لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، ما يجسد إسهامها الفاعل في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة «فين فاست» خلال عملية تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، ما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي مركزاً دولياً للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات.

وسخّرت الغرفة كل الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، إضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للاطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما أسهمت في تنظيم لقاءات مع شركات مختصة في الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، لتخطيط عمليات التوزيع محلياً وإقليمياً.

وقال نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي: «تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كل أنحاء العالم، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فين فاست» الشرق الأوسط، تا شوان هين: «يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات (فين فاست) في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل (فين فاست) الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقّل هي الأكثر ذكاء وأماناً وراحة، ونثق بأن الشركة ستسهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة».

واستطاعت «فين فاست» المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مطرد نحو أسواق عالمية رئيسة، بما فيها الولايات المتحدة وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل فيها.

وقطعت «فين فاست» شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، بدعم من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات وعُمان، ما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع وجودها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة.

وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي، بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف.