«مصدر» تستحوذ على «تيرنا إنرجي» اليونانية بقيمة 12.62 مليار درهم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، توقيعها اتفاقية مع «جي إي كيه تيرنا إس إيه» ومساهمين آخرين في شركة «تيرنا إنرجي إس إيه» للاستحواذ بشكل مبدئي على نسبة 67% من الأسهم في شركة «تيرنا إنرجي» عند إتمام الصفقة الخاضعة لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية. وبعد إتمام الصفقة، ستقدم «مصدر» عرضاً إلزامياً نقدياً بالكامل للاستحواذ على كل الأسهم المتبقية في شركة «تيرنا إنرجي»، بهدف استكمال الاستحواذ على الشركة.

وتبلغ قيمة الصفقة والعرض النقدي اللاحق لشراء الأسهم المتبقية للاستحواذ على «تيرنا إنرجي» 9.47 مليارات درهم (2.4 مليار يورو)، في حين تبلغ القيمة الإجمالية للشركة 12.62 مليار درهم (3.2 مليارات يورو)، لتكون هذه أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبية.

وتمثل الصفقة استثماراً مهماً يدعم اليونان ودولاً أوروبية أخرى، ويعزز إسهام «تيرنا إنرجي» في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في اليونان، وتحقيق هدف الحياد المناخي للاتحاد الأوروبي بحلول 2050.

وتعكس هذه الصفقة حجم خطط وطموحات «مصدر» للتوسع في أوروبا، وتؤكد التزامها بدعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة شريكاً عالمياً موثوقاً به للحكومات والجهات الاستثمارية، والشركات المطورة والمجتمعات المحلية حول العالم.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر «COP28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز العمل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ودعم انتشار مشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق الطموحات المناخية العالمية، يأتي هذا الاستثمار المهم ضمن استراتيجية (مصدر) الهادفة إلى بناء محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وتعكس هذه الصفقة المهمة التي تعد واحدة من الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة في أوروبا خلال عام 2024، التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير حلول طاقة نظيفة في جمهورية اليونان الصديقة وعموم القارة الأوروبية، كما يشكّل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تحقيق أحد أهداف (اتفاق الإمارات) التاريخي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتؤكد هذه الصفقة أهمية فرص النمو المرتبطة بتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، والإسهام في تطوير قطاعات جديدة، وتوفير وظائف جديدة وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون».

يذكر أنه تم تأسيس «تيرنا إنرجي» عام 1997 لتكون منصة أوروبية رائدة للطاقة النظيفة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «نسعى من خلال هذا الاستثمار وتوظيفنا للخبرة العالمية التي تتمتع بها (مصدر) إلى تسريع وتيرة نمو شركة (تيرنا إنرجي)، ودعم طموحات اليونان في مجال الطاقة المتجددة ومواصلة توسيع محفظة مشاريعنا على المستوى العالمي. وباعتبارها شركة أوروبية رائدة في مجال تطوير المشاريع، ستلعب (تيرنا إنرجي) دوراً مهماً في تعزيز محفظة (مصدر) المتنامية في اليونان وأوروبا، ونتطلع إلى استكمال هذه الصفقة الاستراتيجية المهمة والعمل مع فريق (تيرنا إنرجي) لتعزيز خطط النمو الطموحة التي تدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة في اليونان».