تطوير مصنع بـ 44 مليون درهم لإنتاج الطحالب الدقيقة في أبوظبي

أبرمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، وشركة «اسثا بيوتيك»، أمس، اتفاقية مساطحة لتطوير منشأة جديدة في كيزاد العين.

وبموجب الاتفاقية الموقعة على هامش منتدى اصنع في الإمارات 2024، سيتم إطلاق أول شركة إماراتية مختصة في إنتاج الطحالب الدقيقة ذات الاستخدامات عالية القيمة في قطاعات الصحة ومستحضرات التجميل والأغذية والزراعة، باستثمار أولي قدره 44 مليون درهم (12 مليون دولار أميركي) من شركة «اسثا بيوتيك».

وستلتقط منشأة «اسثا بيوتيك» المزمع تطويرها على مساحة 38 ألف متر مربع، ما يصل إلى 1000 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، عبر استخدام الكربون الناتج من الصناعات المحلية في زراعة الطحالب الدقيقة. ولهذا الغرض ستوظف الشركة وتدرّب فريقاً مكوناً من 30 موظفاً من ذوي المهارات العالية، للعمل في مختبر ووحدة إنتاج الطحالب الدقيقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، محمد الخضر الأحمد: «يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة (اسثا بيوتيك) المختصة في تطوير البنى التحتية للاقتصاد الأخضر إلى (مجموعة كيزاد)، لنعمل معاً على تطوير بنية تحتية حديثة تشجع الشركات على تحسين ممارساتها المستدامة، وتسريع جهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام».

وأضاف: «تقود (كيزاد) الجهود نحو تسريع وتيرة التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ولدينا التزام راسخ بالتحسين والتطوير المستمرين، بهدف خلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».