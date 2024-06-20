انتيريرز تقدّم أروع قطع الأثاث الاستثنائية لغرف المعيشة

تنفرد " انتيريرز" العلامة التجارية الشهيرة والرائدة في عالم المفروشات وقطع الأثاث المنزلية، بكونها تمتلك أكثر من خمسة عقودٍ من التميّز في عالم التصميم، وتحتضن مجموعةً واسعة من أبرز العلامات التجارية العالمية في هذا القطاع، بما فيها منتجات الشركة الإيطالية الرائدة والأكثر شهرةً "فرانكوفيري" Francoferri. ومن خلال أحدث كتالوجاتها، تواصل " انتيريرز" مسيرتها في الابتكار واستخدام المواد العالية الجودة والحرفية المطلقة، مانحةً عملاءها عالماً شاسعاً من التصاميم غير المسبوقة والفريدة من نوعها، والكفيلة بإرضاء مختلف الأذواق.

تولّى "روكو فيري" الأب تأسيس العلامة التجارية Francoferri في العام 1956، وسرعان ما باتت الاسم الرديف لمفاهيم الابتكار في التصميم والشغف بالجمال والأناقة والحِرفية في التنفيذ واستخدام المواد العالية الجودة. واليوم يواصل الجيل الثالث من عائلة "فيري" مسيرة النجاح، مع الوفاء لإرث المؤسس في مجال الابتكار والإبداع. تنفرد "فرانكوفيري إيطاليا" بأسلوبها الحصريّ القائم على المزج السلس بين التصاميم التقليدية واللمسات المعاصرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على طابعها الخاص وبصمتها المميّزة، وتكريمها التراث الغنيّ بالإبداع؛ وتُضاف إلى الميزات الفريدة لهذه العلامة التجارية اعتمادها الحِرفية الإيطالية المتقنة في مجال التنجيد، ما يضمن راحةً مطلقة ومستدامة لعملائها.

من أبرز القطع المميّزة التي تحمل بصمة هذه العلامة التجارية لدى " انتيريرز"، تبرز أريكة Sacai الفريدة بتصميمها الحيويّ وأشكال الخياطة الهندسية المعتمدة فيها، حيث يتيح طابع رقعة الشطرنج استخدامها بطرقٍ متعددة تناسب غرف المعيشة بمختلف أنواعها ومساحاتها. تتميّز أريكة Sacai أيضاً بكونها مصنوعةً من خشب الشوح والزان والخشب ذي الرقائق المتعاكسة، وهي تأتي بقوائم معدنية أو منجدة، وتجمع بين الأناقة والراحة المطلقة.

كما تبرز قطعةٌ أخرى رائعة من "فرانكوفيري"، هي أريكة Spiga التي تشكل مثالاً رائعاً للانسيابية، مع تفاصيل دقيقة مدروسة بعناية، مثل القوائم المعدنية المنحنية، والتنجيد العميق. تتوفر Spiga بأشكالٍ متنوّعة تجعل منها عنواناً للأناقة، سواءٌ أتت منجّدةً بالجلد أو القماش. في المقابل، تأتي أريكة Abbracci المتمّيزة من هذه العلامة التجارية بخطوطٍ ناعمة تُبرز البراعة والخبرة بشكلٍ واضح في الخياطة والتنجيد، لتضفي طابعاً جمالياً معاصراً، وتجسد مفاهيم الجاذبية والأناقة والراحة بأبهى الصور.

لعب التصميم والحِرفية والإتقان دوراً ملفتاً في تطوير شركة "فرانكوفيري" منتجاتها بصورةٍ مستمرّة، وإطلاقها تصاميم مذهلة وخالدة مصمّمة لتدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، يحضر الكتالوج الشامل للأرائك وأثاث غرف المعيشة من " انتيريرز" ليشكل الخيار الأمثل الذي يمكن للعملاء اعتماده كي ينعموا بمساحات معيشةٍ تعكس شخصيتهم وأسلوب حياتهم بصورةٍ مذهلة.

للاطلاع على قطع الأثاث "فرانكوفيري" توجّهوا إلى أقرب فرع "إنتيريرز"، أو زوروا الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com لاستكشاف ما يحفل به الكتالوج الشامل من قطع أثاثٍ تناسب مختلف الأذواق.